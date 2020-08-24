RTÜK’ten Netflix açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 9 Eylül itibariyle Netflix'te yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filmle ilgili RTÜK'e başvurdu.



Açıklamaya göre bakanlık gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) resmî yazı ile talepte bulundu.



RTÜK’TEN AÇIKLAMA



Bakanlığın başvurusuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."

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