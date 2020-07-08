Rubens’in kayıp portresi satışta

Flaman ressam Rubens’in 17 yüzyılda yaptığı; Londra’daki Royal Academy’de 1902 yılında sergilenen başyapıtlarından biri olan The Portrait of a Lady, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

140 YILDIR KAYIPTI



140 yıldır kayıp olduğu düşünülen ve bir aile koleksiyonunda ortaya çıkan eser, Sotheby’s’in Eski Başyapıtlar Bölüm Başkanı Andrew Fletcher’ın ifadesiyle “100 yıllık tozu üzerinde taşıyan ve verniklenmiş” bir şekilde ortaya çıktı. Eser, önümüzdeki günlerde 2.5-3.5 milyon dolar fiyat aralığıyla satışa çıkacak.

PETER PAUL RUBENS KİMDİR?



Peter Paul Rubens, Barok tarzın önde gelen isimlerindendir. Reform karşıtı sunak resimleri ile portreler, manzara resimleri ve mitoloji ve canlandırma öğeleri içeren tablolarıyla tanınır. Anvers'te Avrupa'nın önde gelen soyluları ve koleksiyoncularına resim üreten büyük bir atölye kurmuştur.

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