Rus keman virtüözü Yury Revich CRR'de konser verecek

Ödüllü keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 16:05

Rus keman virtüözü Yury Revich CRR'de konser verecek

DİĞER SANAT HABERLERİ

Çığlık'tan (Scream) Türkçe altyazılı özel video

Çığlık'tan (Scream) Türkçe altyazılı özel video

ABD'li rapçi Logic'in 1-800-273-8255 şarkısı yüzlerce intiharı önlemiş olabilir

ABD'li rapçi Logic'in 1-800-273-8255 şarkısı yüzlerce intiharı önlemiş olabilir

Rus keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Ödüllü sanatçı, Vivaldi’nin "Dört Mevsim" eseriyle Astor Piazzolla'nın "Buenos Aires'in Dört Mevsimi" eserini harmanladığı, "8 Mevsim" (8 Seasons) adlı çalışmasını yorumlayacak

Echo Klasik (ECHO Klassik Awards) ve Uluslararası Klasik Ödülleri (ICMA) ve Viyana Beethoven Merkezi tarafından ödüle değer görülen Revich’e, konserde CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...