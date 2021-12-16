Rus keman virtüözü Yury Revich CRR'de konser verecek

Haberler - Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 16:05
Rus keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Ödüllü sanatçı, Vivaldi’nin "Dört Mevsim" eseriyle Astor Piazzolla'nın "Buenos Aires'in Dört Mevsimi" eserini harmanladığı, "8 Mevsim" (8 Seasons) adlı çalışmasını yorumlayacak
Echo Klasik (ECHO Klassik Awards) ve Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri (ICMA) ve Viyana Beethoven Merkezi tarafından ödüle değer görülen Revich’e, konserde CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.