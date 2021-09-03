Rus Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı

Haluk Levent'siz prova yapan Rus Kızılordu Korosu sanatçıya görüntülü bir video göndererek Türkçe bir mesaj yayınladı. '

"Büyük geçmiş olsun Haluk Levent, sağlık dileriz, konserde görüşmek üzere" diyen ekip bir an önce sanatçının iyileşerek provalara katılmasını bekliyor.



Hastalığı evinde hafif şekilde, semptomsuz atlatan Levent, Rus Kızılordu Korosu ile 27-28-29 Eylül'de İstanbul'da, 30 Eylül - 1-2 Ekim'de Ankara'da, 3 Ekim Mersin, 4 Ekim Adana, 5 Ekim Konya, 6 Ekim Manavgat, 7 Ekim Antalya, 8 Ekim Fethiye ve 9-10 Ekim'de İzmir'de sahne alacak.

Covid olduğumdan dolayı “Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları” provasına gidememiştim.

Prova bensiz yapıldı şimdilik.

Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar.

Birisini sizinle paylaşmak istedim 😊 pic.twitter.com/ab6QmgMGev — Haluk Levent (@haluklevent) September 2, 2021