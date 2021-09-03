Rus Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı

Eylül ayı sonunda gerçekleşecek 15 konserlik Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet Marşları turnesinin provaları için Rusya, Moskova'ya gidecek olan Haluk Levent, seyahat öncesi yapılan Covid testinin pozitif çıkması ile evde kendini izole etmişti. Haluk Levent'siz prova yapan Rus Kızılordu Korosu sanatçıya görüntülü bir video göndererek geçmiş olsun mesajını iletti.

03.09.2021 - 17:34

Rus Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı

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Haluk Levent'siz prova yapan Rus Kızılordu Korosu sanatçıya görüntülü bir video göndererek Türkçe bir mesaj yayınladı. '

"Büyük geçmiş olsun Haluk Levent, sağlık dileriz, konserde görüşmek üzere" diyen ekip bir an önce sanatçının iyileşerek provalara katılmasını bekliyor.

Hastalığı evinde hafif şekilde, semptomsuz atlatan Levent, Rus Kızılordu Korosu ile 27-28-29 Eylül'de İstanbul'da, 30 Eylül - 1-2 Ekim'de Ankara'da, 3 Ekim Mersin, 4 Ekim Adana, 5 Ekim Konya, 6 Ekim Manavgat, 7 Ekim Antalya, 8 Ekim Fethiye ve 9-10 Ekim'de İzmir'de sahne alacak.

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