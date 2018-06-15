Mariinskiy Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada, 16 ve 17 Haziran günleri Suudi Arabistan'ın Dahran şehrindeki Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi'nin Büyük Salonu'nda Rus senfoni orkestrasının konserinin gerçekleşeceği ifade edildi.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rus orkestra şefi Valeriy Gergiyev'in yönettiği konserin geniş programında Sergei Prokofiev'in 1 No'lu Senfonisi, Gabriel Faure'nin ‘Pavane'ı, Giuseppe Verdi'nin ‘Rigoletto' operasından aryalar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ‘Sihirli Flüt'ü, Giacomo Puccini'nin ‘Gianni Schicchi'si, Gustav Mahler'in Beşinci Senfonisi'nden parçalar, Joseph Haydn'ın ‘Trompet Konçertosu' ile Camille Saint-Saens'ın ‘Hayvanlar Karnavalı', Antonio Vivaldi'nin ‘Mevsimler' ve Edward Grieg'in ‘Holberg zamanlarından' adlı eserlerden süitler yer alıyor.
Orkestrayla birlikte Lorenz Nasturika-Gershovichi (keman), Oleg Sendetskiy (viyolonsel), Timur Martınov (trampet), Aygül Hismatullina (soprano), Yevgeniy Ahmedov (tenor) gibi solistler de sahne alacak.