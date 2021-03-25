Rusya'da tiyatro kısıtlaması hafifliyor

Kısıtlamaların hafifletilmesi için Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in talimatnamesini beklediklerini anlatan Moskova Kültür İdaresi'nden bir kaynak, bunun ardından kısıtlamaları hafifletme prosedürünün uygulamaya koyulacağını ifade etti.



Bolşoy Tiyatrosu Genel Müdürü Vladimir Urin başkentte yakın gelecekte Covid-19 kısıtlamalarında yumuşama olmayacağını söyledi. Vahtangov Tiyatrosu Direktörü Kiril Krok ise doluluk kısıtlamalarının yüzde 75 oranında gevşetilmesini beklediğini ifade etti.



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