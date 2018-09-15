Ryan Gosling ve Claire Foy’un başrollerde yer aldığı Ay'da İlk İnsan (First Man) filminin yeni afişi yayınlandı.
Merakla beklenen film, Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un NASA temelli aya gidiş görevini masaya yatırıyor ve astronotun ayak izlerini takip ediyor.
NASA ve Apollo 11 ekibinin 1960'larda SSCB'ye karşı uzay yarışını kazanmak için karşı karşıya kaldıkları muazzam baskıyı da gözler önüne seriyor.
Whiplash ve Aşıklar Şehri filmlerinin Oscar’lı yönetmeni Damien Chazelle’in yönetmenliğini üstlendiği film, Spotlight’ın Oscar ödüllü senaristi Josh Singer tarafından kaleme alındı.
Filmin oyuncu kadrosunda Shea Whigham, Brian d’Arcy James, Pablo Schreiber, Patrick Fugit, Cory Michael Smith, Lukas Haas ve Christopher Abbott gibi isimler de bulunuyor.
Ay'da İlk İnsan (First Man) 19 Ekim’de vizyona giriyor.