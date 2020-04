Marvel'a geçiş yapacağı kesinleşen Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, yönetmen Shawn Levy ile birlikte ortak bir projede yer alacak.



Zaman yolculuğu temalı filmin adı resmi olarak Our Name Is Adam olarak açıklandı.



Our Name Is Adam'ın, Free Guy'ın ardından aynı ekiple birlikte Ryan Reynolds'ın çalışacağı film olacağı duyuruldu.

