'Şafak vakti' 15 Temmuz'da vizyonda

İletişim Başkanlığı'nın desteği ile çekilen filmde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve halkın direnişi anlatılıyor.

Filmde Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan gibi isimler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından filmin tanıtımını paylaştı.

Paylaşımına, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle dabecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir “Şafak Vakti” yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle…" mesajını ekledi.

