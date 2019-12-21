Saffet Emre Tonguç'tan yeni kitap: Kanatlarımda İstanbul

Tarihçi-Yazar Saffet Emre Tonguç’un İstanbul tutkusunun ilham verdiği Kanatlarımda İstanbul adlı kitap, İstanbul’u tarihiyle birlikte bir metropol yapan her detayını ve noktasını içeren kapsamlı bir rehber ve unutulmaz bir arşiv olarak raflardaki yerini alıyor. Tonguç’un İletişim Danışmanı Zeynep Şahin Tutuk’la birlikte kaleme aldığı kitap, Alfa Yayınevi’nden okuyucuyla buluşuyor. 2 yıllık yoğun bir çalışma sürecinin sonunda yayına hazırlanan kitapta, İstanbul’un 80 farklı noktası, hem tarihi hem de bugünüyle anlatılıyor. Avrupa Yakası’nda Tarihi Yarımada ile başlayan ‘Kanatlarımda İstanbul’, Anadolu Yakası ve ardından Prens Adaları ile sona ererken bu masal diyarını, şehrin en önemli simgelerinden bir martının kanadında betimliyor.



KEŞFEDİLMEMİŞ AÇILARLA İSTANBUL GÖRSELLİĞİ



Kitapta, İstanbul’un birbirinden büyüleyici hallerini yansıtan 170 fotoğraf yer alıyor. Drone fotoğraflarına getirdiği özgün yorumla Halit Bilen tarafından çekilen ve görsel bir şölen sunan fotoğraflarda, şehrin farklı mevsimlerdeki ve günün farklı saatlerindeki renkli görüntüleri yer alıyor. Daha önce görülmemiş açılar yakalanan fotoğrafların eşliğinde İstanbul, masalsı bir dille anlatılıyor.



Kanatlarımda İstanbul; 6 sezon TV programı (Paha Biçilemez İstanbul-2 sezon, Ayrıcalıklı Rotalar-4 sezon) yapan, aralarında Avrupa Konseyi’nin desteklediği Eurhodip’in de bulunduğu farklı kuruluşlardan 30 ödül alan ve şimdiye dek 15 kitap yazan Saffet Emre Tonguç’un 16. kitabı olarak okuyucuyla buluşuyor. Kitabın hazırlık sürecinde şehre olan aşkının yinelendiğini anlatan Tonguç, “İstanbul’u anlatmak için önce anlamak, anlamak için de önce hissetmek gerekti. Hislerin peşine düştük. Yüzümüzü 21. Yüzyıl metropolünden ayrılmadan 8500 yıllık tarihe döndük. Her zaman şaşırtan, keşfetmeye doyulamayan, şahsına münhasırlığın şımarıklığını yaşayan ve yaşatan bir kenti anlatmak elbette kolay değildi. Kolay olsun diye değil, adı İstanbul olsun diye yazdık. Çok kültürlü, çok renkli, eskiyi ve yeniyi harmanlayan, farklılıkları koynunda yan yana saklayan, güzelliği küsleri barıştıran, tarihi kendine hayran bırakan bir İstanbul anlattık” diyor.



ÖNCE KOLEKSİYON BASKISI RAFA ÇIKIYOR



‘Kanatlarımda İstanbul’ öncelikle büyük boyutlu ve kalın kapaklı koleksiyon baskısıyla satışa sunuluyor. 2020’nin ilk aylarında ise kitabın taşınabilir boyutlu olan ikinci versiyonunun yayımlanması planlanıyor.