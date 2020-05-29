Sağlık çalışanlarına destek için online müzayede

Türkiye'de 160 bin kişiyi, dünyada ise 5 milyon 920 binden fazla insanı etkileyen corona virüs salgını karşısında büyük bir fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için online müzayedeye düzenleniyor.

Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından 30 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek online müzayedeye Yıldız Holding de kendi koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın Kontrastlar adlı eseriyle destek olacak.

Müzayede sonunda elde edilecek gelirin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanacak.