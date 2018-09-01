Şahan Gökbakar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eski oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk film projesi için anlaşma imzaladı. Gökbakar, Sakallıoğlu'nun Zengo serisi olarak çektiği videolardan sonra o karakterin filmini çıkarıyor.

Gökbakar'la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sakallıoğlu, "Zengo film oluyor. Türkiye'nin en komik adamının Yapım Şirketinde bir filiz yetiştirmek benim için çok kıymetli. Şimdiden hayırlı olsun ve o güzel kahkahalarınız beyaz perdede de yerini bulsun" notunu düştü.

Sakallıoğlu, Zengo serisinde taktığı takılar ve kıyafetleriyle yüksek gelirli kadınların karakterlerini canlandırıyor.