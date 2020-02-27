Şahan Gökbakar Zengo ile ilk kez yönetmen koltuğunda

Gişe rekortmeni Recep İvedik ile sinema tarihine damga vuran Şahan Gökbakar, Yasemin Sakallıoğlu'nun senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Zengo filmiyle salonları kahkahalarla çınlatmaya hazırlanıyor.





6 Mart’ta seyirciyle buluşacak Zengo’nun yönetmenliğini ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Müge Manuş’la birlikte üstlendi. Kariyerinde ilk kez Zengo için yönetmenlik koltuğuna oturan Gökbakar, sinema kariyeri boyunca edindiği tecrübeyi ilk filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu ile birlikte çalıştı.



Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Instagram’da yayınladığı videolarla da milyonların kalbine giren Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema deneyimi olan Zengo’da Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi oyuncular da yer alıyor.

ZENGO FRAGMANI

