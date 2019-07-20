Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu’yla Zengo karakterini film yapmak için anlaşma imzaladı. Gökbakar, yönetmenliğini üstlendiğive çekimlerine bugün başladığı filmin tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı.



Filmin afişini takipçileriyle paylaşan komedyen, “Size Yasemin Sakallıoğlu'nun yeni filmini ‘Zengo’yu takdim ediyorum. Hem yazan, hem oynayan hem de espri yeteneği cok sağlam olan bir kadın komedyen. İnşallah bu güzel ülkede başarılı olmuş nice kadın komedyenlere bir yenisi daha eklenecek. Çorbasında tuzumuz varsa ne mutlu... Eminim beni sevdiğiniz gibi uzun yıllar onu da severek takip edeceksiniz... Çekimlerine yarın başlıyoruz ve inşallah Recep İvedik 6’dan birkaç ay sonra da Zengo'yu izliyor olacağız... Bekleyin bizi, güldürmeye geliyoruz” dedi.



Gökbakar, bugün setten fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi.