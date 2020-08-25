Şahika Ercümen'den sudaki yaşama dikkat çeken kitap

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen Deniz Kızı ve Delfi kitabıyla okurlarını sudaki yaşamın koruyucusu olmaya davet ediyor.

25.08.2020 - 12:15 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 12:52

Şahika Ercümen'den sudaki yaşama dikkat çeken kitap

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Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Şahika Ercümen'den dünya rekoru

"Denizleri ve deniz canlılarını korumak için harekete geç" sloganıyla yola çıkan Şahika Ercümen Deniz Kızı ve Delfi kitabını okurlara sundu.

Deniz kızı Şahika ve minik yunus Delfi’yle heyecan dolu bir macera yaşamaya hazırlanın. Masmavi okyanusun derinliklerinden yunus parklarına uzanan bu macerada sayısız deniz canlısıyla tanışacak ve onların dünyasını daha yakından tanıyacaksınız. UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen, bu kitapla çocukları, mavi dünyayı tanıyıp sevmeye ve korumaya davet ediyor. Tüm canlıların uyum içinde yaşadığı, temiz bir dünya için...

Su altı dünyasının muhteşem güzellikleri arasında ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan deniz kızı Şahika yeni arkadaşlar edinmeyi ve maceralara atılmayı çok sevmektedir. Bir gün yunuslarla tanışmak üzere okyanusun kıyıya daha yakın yerlerine doğru yüzer ve burada Delfi adındaki yunus ve onun anne babasıyla karşılaşır. Şahika Delfi ve ailesiyle oyunlar oynarken birden bir tekne Delfi’nin anne babasını yakalar. Delfi ve Şahika tekneyi takip ettiklerinde yunusların bir yunus parkına götürüldüklerini keşfederler. Ailesi ve arkadaşlarının da yardımıyla bir plan yapan deniz kızı Şahika ve Delfi yunusları kurtarabilecek midir?

DALGIÇ ŞAHİKA ERCÜMEN BOĞAZ'DAKİ KİRLİLİĞİ ANLATTI

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