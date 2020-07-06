Şahsiyet En İyi İnternet Dizisi seçildi

Televizyon ve müzik dünyasının “en iyilerinin” ödüllendirildiği 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün gece sahiplerini buldu.



Halkın oyları ile seçilen sanatçılar, corona virüs sebebiyle bu yıl törene evlerinden katıldılar.



puhutv orijinal dizisi Şahsiyet “En İyi İnternet Dizisi” ödülünü kazandı.



puhutv orijinal dizisi Şahsiyet, dünyanın en popüler film ve dizi değerlendirme portalı IMDb’de, izleyici yorumları ile belirlenen, TOP 250 listesinde kullanıcı oyları ile 10 üzerinden 9.1 puan alarak “İzlenmesi Gereken Dünyaca Ünlü Diziler Listesi”nde ilk 50’ye girerek birçok uluslararası yapımı geride bırakmıştı.



Şahsiyet dizisinin Agah’ı Haluk Bilginer ise Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza atmıştı.

HALUK BİLGİNER'İN EMMY BAŞARISI