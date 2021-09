Şahsiyet’in Meksika uyarlaması Asesino del Olvido seyirciyle buluşuyor

Meksika yapımı ve ünlü aktör Damián Alcázar ile genç aktris Paulina Gaitán'ın başrolde olduğu yeni Max Original dizisi Asesino del Olvido önümüzdeki Ekim ayında HBO Max'te yayınlanacak.

UYARLAMAYA DESTEK OLDULAR



Şahsiyet’in senaryo yazarı Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak’ın da uyarlamasına katkıda bulunduğu 10 bölümlük dizinin tüm Amerika ve İspanya dışındaki ülkeler için distribütörlüğünü ise Madd Entertainment üstlenecek.



Uluslararası Emmy ödülü sahibi, ülkemizde de El Chapo dizisiyle bilinen Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras ve Jorge Michel Grau tarafından çekilen dizi Alzheimer teşhisi konan Pascual León’un (Alcázar) geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena (Gaitan) ile yollarının kesişmesini anlatacak.



puhutv dizisi Şahsiyet'te Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Cansu Dere ve Haluk Bilginer gibi isimler rol aldı.

Meksika’nın dünya televizyonlarında başarılı yapımlarda yer almış çok sevilen ödüllü oyuncusu Damián Alcázar, Türkiye’de A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The Dandy, ve Narcos gibi çok sevilen projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınıyor.





Kariyerine 12 yaşındayken başlayan ve Cappadocia, The Good Girls gibi pek çok uluslararası yapımda rol alan genç ve başarılı oyuncu Paulina Gaitán ise ülkemizde en çok Narcos dizisinde canlandırdığı Tata Escobar karakteriyle hafızalarda yer etmiş bir isim.



OYUNCU KADROSU



Asesino del Olvido'da Alcázar ve Gaitán'ın yanı sıra Ari Brickman, Erik Hayser, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Luis Alberti, José Antonio Toledano, Mauricio García Lozano, Armando Hernández, Juan Carlos Colombo ve Ofelia Medina gibi isimler yer alıyor.

