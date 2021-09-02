Sahte Banksy eserine 2 milyon 800 bin TL

İngiltere'de bir bilgisayar korsanı, dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin resmi internet sitesi üzerinden bir NFT müzayedesi düzenleyerek 244 bin sterline (2 milyon 800 bin TL) sanatçıya ait olmayan sahte bir eser sattı.

02.09.2021 - 11:05

Sahte Banksy eserine 2 milyon 800 bin TL
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Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin resmi internet sitesi üzerinden sahte bir NFT müzayedesi düzenlendi. Sözde eser 244 bin sterline (2 milyon 800 bin TL) alıcı buldu.

Banksy'nin ekibi BBC'ye "Hiçbir Banksy eserinin NFT müzayedesinde olmadığı" açıklamasında bulundu.

Kandırılan Banksy hayranı, dünyaca ünlü graffiti sanatçısının ilk NFT'sini satın aldığını düşündüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen 30'lu yaşlarında olan kişi, Twitter'dan gelen mesajlarla dolandırıldığını fark ettiğini ve özenle hazırlanmış bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu dile getirdi.

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