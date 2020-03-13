Sahte Da Vinci'nin tablosuna operasyon

Afyonkarahisar'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.'nin elindeki tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan orijinali Leonardo da Vinci'nin eseri olan Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosunu satmak istediği bilgisine ulaştı.



Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kentteki bir alışveriş merkezinin yakınında M.Ş.'ye ait otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, satılmak istenen tablo ele geçirildi.



Ekipler, otomobildeki üç kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldiklan nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El koyulan tablo ise incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderildi.