Sahte Da Vinci'nin tablosuna operasyon

Sahte Leonardo da Vinci tablosunu satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını yakaladı.

13.03.2020 - 12:40 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 13:45

ZV3_fsT6ckmgDAlL2z4m8g.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Da Vinci eserlerine rekor ziyaretçi

Da Vinci eserlerine rekor ziyaretçi

Afyonkarahisar'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.'nin elindeki tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan orijinali Leonardo da Vinci'nin eseri olan Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosunu satmak istediği bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kentteki bir alışveriş merkezinin yakınında M.Ş.'ye ait otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, satılmak istenen tablo ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki üç kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldiklan nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El koyulan tablo ise incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...