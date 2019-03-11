Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Şair İsmet Özel kalp krizi geçirdi (Gitme Usta)
Sanat
Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi geçirdi. 74 yaşındaki şairin tedavi altında olduğunu Kızılay Genel Başkanı "Gitme Usta" diye duyurdu
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.