Şair Cahit Zarifoğlu, vefatının 31. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.



Şairin ailesi ve Çocuk Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde, Zarifoğlu için çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.



Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, törende yaptığı konuşmada, Zarifoğlu'nu çok sıcak bir günde defnettiklerini ve 31 yıldır kabri başında anmaya devam ettiklerini söyledi.



Vefat ettiği gün de sonraki anma etkinliklerinde de dostlarının Zarifoğlu'nu yalnız bırakmadığını vurgulayan Şirin, "O zaman çok gençtik. Şimdi saçlarımız ağardı ama içimizdeki çocuk yaşıyor. Cahit Zarifoğlu da buydu işte. Zarifoğlu bugün yaşasaydı hiç şüphesiz Uygur Türkleri için bir çığlık olurdu. Onun için şairlere seslenmek gerekiyor. Neredesiniz? İşte o gelenek İstiklal Şairi rahmetli Mehmet Akif'le başladı, Cahit Zarifoğlu ile sürüp gitti ama ondan sonra bir kırılma yaşandı. O nedenle mazlumların yanında olan şairleri seviyoruz." dedi.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Cahit Zarifoğlu'nun hayatını öğrenmeden önce onun 80-100 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğini söyledi.



Türkmen, Zarifoğlu'nun çok büyük izler bıraktığını belirterek, şunları kaydetti: "Hiç 40-45 yaşlarına sığacak bir iz değil bu. Böyle bir başarı ve kalıcı hoş bir seda bırakmak çok önemli. Kısa denecek bir ömür yaşamış. Cenabı Allah'ın takdiri böyleymiş ama o, eserleriyle, çizgisiyle, bıraktıklarıyla çocuklarımızla birlikte inşallah ebediyete kadar yaşayacaktır. Keşke onun anlattıkları, eserleri söylemde değil de icraatta, bizimle beraber olsa da tüm dünyadaki darda kalmışlara nefes olabilecek işler yapabilsek."



"GENÇLERİMİZ CAHİT ZARİFOĞLU'NU TANISINLAR"



Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise geçen yıl Küplüce İlkokulu'na Cahit Zarifoğlu adının verildiğini hatırlatarak, "Gençlerimiz Cahit Zarifoğlu'nu tanısınlar, bilsinler ve onun eserlerinden tatsınlar istedik. O minval üzere öğrencilerimizin de burada bulunmasını önemsedik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mustafa Şirin'in delaletiyle bu gelenek başladı ve ondan gelen ilhamla en yakın okulumuza şairimizin adını verdik." ifadelerini kullandı.



Zarifoğlu'nun arkadaşı şair ve yazar Nurettin Durman da Zarifoğlu ile çok samimi bir dostluklarının olduğunu dile getirdi.



Durman, Zarifoğlu'nun son dönemlerde çocuklara karşı çok hassaslaştığının ve onlar için eser üretme gayretine girdiğinin altını çizerek, anlaşılmadığı söylense de Zarifoğlu'nun şiirlerinin gayet anlaşılır olduğunu ifade etti.



Şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu'nun da katılımcıları selamladığı anma töreninde, Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri, Zarifoğlu'nun şiirlerinden parçalar okudu.



Törene ayrıca şairin eşi Berat, çocukları Fatma Betül ve Ayşe Hicret ile gelini Elif Zarifoğlu, şair Adem Turan, Beyan Yayınları sahibi Ali Kemal Temizer, yazar Yüksel Kanar, öykücü Recep Seyhan, tiyatro oyuncusu Mehmet Fatih Koç, yazar Asım Gültekin, dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise geçen yıl Küplüce İlkokulu'na Cahit Zarifoğlu adının verildiğini hatırlatarak, "Gençlerimiz Cahit Zarifoğlu'nu tanısınlar, bilsinler ve onun eserlerinden tatsınlar istedik. O minval üzere öğrencilerimizin de burada bulunmasını önemsedik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mustafa Şirin'in delaletiyle bu gelenek başladı ve ondan gelen ilhamla en yakın okulumuza şairimizin adını verdik." ifadelerini kullandı.

