Sakin Ebeveyn raflarda: Yarası olmayan, şifacı olamaz

Belki de bize nasıl davranıldıysa biz de başkalarına, sevgilimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, eşimize öyle davranıyoruz. Sakin Ebeveyn bu zinciri kırmanın yollarını gösteren, nasıl davranmamız, konuşmamız ve iletişim kurmamız gerektiğini yalın bir dille anlatan bir psikoloji kitabı.

"DUYGULARINI TANIYAN BİREY DEMEK"



“Kendimize, çocuklarımıza ve başkalarına olan yaklaşımımızı çocukluğumuzdan bu yana bizimle yaşayan yaralarımız belirler,” diyen Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal yıllardır kendisine gelen danışanlarından dinlediklerini, akademik çalışmalarını ve kendi annelik deneyimlerini özümseyerek Sakin Ebeveyn kitabına aktardı.

Sakin Ebeveyn süt liman bir hayat süren, asla sinirlenmeyen bir anne baba demek değil; duygularını tanıyan, onları kabul eden birey demek. Geçmişi, geleceği ve şimdiyi özümsemek, duygularımızı yadsımamak ve en önemlisi önce kendimize saygı duymak demek. Sakinlik ancak böyle kazanılıyor. Sakin Ebeveynlik hem daha sakin bir insan hem daha sakin bir ebeveyn olarak, okurun çocuklarıyla olduğu kadar kendi çocukluklarıyla olan ilişkilerini de gözden geçirip yeniden düzenlerken, keyifle yol almalarını sağlayacak bir rehber.

SAKİN KALMA İLK ADIM

Psikoterapist olarak yetişkin ve ailelerle çalışmaya on yedi yıldır devam eden Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal’a göre sakin kalmak, her tür zorluğun üstesinden gelmenin sırrı ve de sağlıklı düşünebilmenin ilk adımı.





"OLMADIĞIN GİBİ DAVRANMANA GEREK KALMAYACAK"

Kazdal “Bu kitabı bitirdiğinde artık sakin bir insan olacaksın demiyorum çünkü bu kitabı bitirdiğinde olmadığın biri gibi davranmana gerek kalmayacak. Tüm duygularını olduğu haliyle kapsayabilmenin verdiği sakinliği tatmanı öneriyorum sana ve çocuklu hayatına nasıl bir yön belirleyeceğine dair sağlam bir yol haritası sunuyorum. Senin payına düşen ise okuduktan sonra bir tercih yapmak: Bu haritayı kullanmak ya da rafa kaldırmak…” diyor.



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