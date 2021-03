'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü' Nevra Serezli'ye verildi

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi tiyatrocu Nevra Serezli oldu.



Sabancı Vakfı açıklamasına göre, bu yıl ödülün Nevra Serezli'ye verileceği Sabancı Vakfı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile duyuruldu. Nevra Serezli, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel bir de tiyatro bildirisi okudu. Serezli, bildiride şu ifadeleri kullandı:



"Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti. Birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildiler. Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik, onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı.



Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak, tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde, yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikayeler anlattılar. Ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılamayacak ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle, hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek"



"ÖDÜLÜ NEVRA SEREZLİ'YE VERMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK MEMNUNİYET KAYNAĞI"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, tiyatro ve sanatın tüm dallarının toplumsal gelişme için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Vakfımız 47 yıldır sanatın kitleleri dönüştüren gücüne olan inancıyla toplumsal gelişme için sürdürdüğü faaliyetlerde kültür sanata önemli bir yer ayırıyor. Tiyatrodan sinemaya, arkeolojiden klasik müzik konserlerine kadar sanatın her alanında yürüttüğümüz projelerde sanatçıları desteklemek ve sanatın gücüyle toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak hedefiyle çalışıyoruz.



Bu projeler de bize her seferinde sanatın önemini, sanatçıların toplumsal sorunlara dikkat çekmek için büyük özveri ve şevkle çalıştığını gösterdi. Tiyatro alanında da 20 yılı aşkın süredir Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ni düzenliyoruz. Bu vesileyle, her yıl festival kapsamında verdiğimiz ödülü bu yıl kıymetli sanatçımız Nevra Serezli'ye vermek bizim için büyük memnuniyet kaynağı" değerlendirmesinde bulundu.



Nevra Serezli’ye ödülü, bu yıl salgın nedeniyle 27 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan "22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali"nin açılış töreninde takdim edilecek. Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu zamana kadar Cüneyt Gökçer, Macide Tanır, Bozkurt Kuruç, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Müşfik Kenter, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Zeliha Berksoy, Cihan Ünal, Erdal Özyağcılar, Ayten Gökçer, Ayla Algan ve Işıl Kasapoğlu'na verildi.



Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Sabancı Vakfı'nın sanat alanındaki en uzun soluklu projeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönem Arjantin, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Özbekistan ve Polonya'dan topluluklara ev sahipliği yapan festival, bugüne kadar 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festival kapsamında bugüne kadar Türkiye'den özel ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi.

