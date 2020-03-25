Salgın BTS’in dünya turnesini de etkiledi

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS’nin ocak ayında duyurduğu “Map of the Soul” adlı dünya turnesinde corona virüs salgını nedeniyle tarih değişikliğine gidilebilir.

25.03.2020 - 16:26

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Grubun bağlı olduğu müzik şirketi Big Hit Entertainment, Twitter’da yaptığı açıklamada turnenin parçası olan ülke ve şehirlerdeki durumları yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Covid-19’un dünya geneline yayılmasıyla bazı ülke ve şehirlerde, gösterilere hazırlanmak için öngörülebilirlik seviyesi azalıyor. Mevcut küresel koşulların bir sonucu olarak mevcut turne programında değişiklik yapmak zorunda olduğumuzu tahmin ediyoruz."

BTS Seul’da turnenin ilk ayağı olacak 4 konseri iptal etmişti. Big Hit Entertainment, Twitter’da yaptığı açıklamada salgın kontrol altına alındığında Seul’da tekrar konser verileceğini vurguladı.

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