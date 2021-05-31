Salgın döneminde RTÜK'e şikayetler arttı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2020 Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu açıklandı.



Geçen yıl 283 bin 498 kişi, e-Devlet, RTÜK web sitesi, ALO 178, RTÜK Mobil uygulaması ve çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı.



Ağırlıklı olarak RTÜK İletişim Merkezine yapılan bildirimlerin 280 bin 931 adedi şikayet, 1455 adedi öneri ve talep, 1112 adedi ise beğeni içerikli bildirimlerden oluştu.



Vatandaşlar, en çok 94 bin 795 bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktasını, "kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren, insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın" oluşturdu.



Dizi filmlerden sonra en çok şikayet alan program türü, 75 bin 774 bildirim ile "reality show"oldu. Bunu 68 bin 51 bildirim ile "haber programları", 6 bin 109 ile "yorum programları", 5 bin 989 bildirim ile "beceri ve direnç yarışmaları" takip etti.



Bildirimde bulunanların yüzde 54,5'i erkek

RTÜK'e bildirimde bulunanların yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini kadınlar oluşturdu.



En çok bildirim, 41-50 yaş grubundaki vatandaşlar tarafından yapılırken, bildirim yapanların yüzde 39,7'si üniversite, yüzde 22,2'si lise ve yüzde 10,4'ünün lisansüstü eğitim mezunu olduğu belirlendi.



ŞİKAYETLER BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI



Üst Kurula gelen şikayetlerde geçen yıl 2019'a göre artış yaşandı. Bu artış, Covid-19 salgını nedeniyle televizyon izleme süresinin artmasından kaynaklandı.



RTÜK'e 2019'da 107 bin 414 bildirim gelirken, bildirimlerin yüzde 43,4'ünü dizi filmler oluşturdu. Dizilerin yanı sıra sırasıyla tele-alışveriş yayınları, sohbet programları, beceri ve direnç yarışmaları ve reality show programları 2019 yılı içerisinde en çok bildirim alan program türlerinden oldu.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, salgın dönemindeki televizyon izleme süresindeki artışın, vatandaş bildirimlerinde de ciddi bir yükselişe neden olduğunu, geçen yıl RTÜK İletişim Merkezine gelen vatandaş bildirimlerinde bir önceki yıla göre yüzde 164 oranında dikkat çekici bir artış yaşandığını söyledi.



En çok şikayetin dizi filmlere yapıldığına dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "RTÜK, aziz milletimizin görüşlerine çok önem veriyor. Halkımızın talep ve beklentilerini sürekli dinleyerek notlarımızı alıyor ve gereğini yapıyoruz. İsteyen herkes bizlere Alo 178, 444 1 178, e-Devlet, RTÜK Mobil telefonlarımızdan, yurt dışından da erişilebilen çağrı hattımızdan ya da CİMER, sosyal medya, internet gibi çeşitli mecralardan rahatça ulaşabiliyor. Açık kapı iletişim politikamızın gereği halkımızdan gelen verileri titizlikle analiz ediyoruz. Bu vatandaş bildirimleri bizlere düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yol gösteriyor.”

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