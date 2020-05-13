Salgında sosyal medyanın okuma alışkanlığına etkisi ne?

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hayata geçirdiği OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), OKUYAY Konuşmaları’nın 7’ncisini 15 Mayıs Cuma günü 16.00-17.30 saatleri arasında online olarak gerçekleştirecek.

“Pandemi Günlerinde Sosyal Medyanın Okuma Kültürüne Etkisi ve Katkısı” başlığıyla düzenlenecek panelde, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını kapsamında okuma kültürünün sosyal medya ile ilişkisi pek çok açıdan ele alacak. Katılımın ücretsiz olduğu panel 100 kişi ile sınırlı olacak.

SALGINDA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI



Panelde, pek çok alışkanlığımızın zorunlu olarak değiştiği pandemi sürecinde okuma alışkanlığımızın değişip değişmediği; sosyal medyayı daha çok takip etmeye başladığımız bu günlerde sosyal medyanın kitaplarla ilişkimizi nasıl etkilediği; bu süreçte dünyada ve ülkemizde sosyal medyada okumaya dair neler yapıldığı; sosyal medyadan kitap tavsiye etmenin, okumanın ve kampanya yapmanın okuma kültürüne katkı sağlayıp sağlamadığı gibi sorulara yanıtlar aranacak.



Moderatörlüğünü Sevengül Sönmez’in yapacağı panel, Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Ebru Şenol’un, pandemi sürecinde derneğin yürüttüğü çalışmalar, OKUYAY Platformu’nun okuma kültürünü yaygınlaştırmak için yaptıkları ve sosyal medyada büyük ilgi gören #evdeyimokuyorum kampanyası hakkındaki bilgilendirmesiyle başlayacak. OKUYAY Platformu’nun sosyal medya hesaplarını yöneten Arslan Başay #evdeyimokuyorum kampanyasının hazırlanma süreci ışığında, sosyal medyada okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik bir kampanyanın nasıl hazırlanacağını anlatarak bu alanda çalışan STK’lara, aktivistlere ve gönüllülere yol gösterecek uygulamaları paylaşacak.



Pandemi sürecinin başından bu yana dünyada yayıncılık sektöründe neler yapıldığını araştırarak geliştirilen çözüm önerilerini ve etkinlikleri paylaşan Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Ar-Ge Uzmanı Zeynep Atiker, dünyada önemli ve ilginç bulduğu örnekleri, online olarak gerçekleştirilen edebiyat festivallerini ve kitap etkinliklerini aktaracak.



Yine pandeminin başlangıcından bu yana her gün saat 15.00’te ve 20.00’de Instagram hesaplarından, izinlerini aldıkları kitapları dayanışma amacıyla canlı olarak okuyan Bir Dolap Kitap’tan Yıldıray Karakiya ve M. Banu Aksoy ise gerçekleştirdikleri bu etkinlik ışığında, sosyal medyada kitap okumanın etkisi hakkındaki fikirlerini ve bu süreçteki tecrübelerini paylaşacaklar.



Panelin son konuşmasında ise KONDA’nın analistlerinden Aydın Erdem, OKUYAY Platformu’nun Eylül 2019’da KONDA’ya yaptırdığı Türkiye Okuma Kültürü Araştırması’nın verilerini yorumlayacak. Erdem, bu araştırmada ortaya çıkan sonuçları ve sosyal medyanın okuma kültürüne katkısını, yaptıkları farklı araştırma verileriyle birleştirerek değerlendirecek.