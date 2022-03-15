Salih Bademci 'Aydınlıkevler' oyunuyla sahneye çıkıyor

BKM’nin 2022 sezonuna büyük heyecan getiren yeni tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’, Serdar Biliş’in yönetiminde Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal kadrosuyla sahnelenecek. İlk oyun 26 Mart Cumartesi Saat 21.00'de, ikinci oyun ise 27 Mart Pazar saat 17.00'de seyirci karşısına çıkacak.

Oyun, Salih Bademci için özel bir anlam ifade ediyor. Bademci, oyunculuğu seçmesinde en büyük etkenlerden birinin, çocukluk ve gençlik günlerinin geçtiği İzmir’de kapalı gişe oynayan BKM oyunları olduğunu söyledi.

90’lı yıllarda İzmir turnelerinde birkaç hafta boyunca oyunlarını sergileyen BKM ekibi, şehre de büyük bir hareket ve eğlence götürüyordu. Bademci de o yıllarda BKM’nin oyunlarını defalarca izleyen tiyatroseverlerden biri olduğunu anlattı.



“DEMET AKBAĞ İLE OYNAMAK HAYALİMDİ”



Bademci, konservatuvar için İstanbul’a geldiği dönemden beri en büyük hayallerinden birinin Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşmak olduğunu söyledi.



İzleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyacak olan ‘Aydınlıkevler’, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatacak.



Bademci bu zamansız oyunda hem bir ressam hem kara sevdalı bir aşığı canlandıracak. Aşkı bazen ressamlığına yardım edecek, bazen de ressamlığı ile aşkına ulaşmak için fedakarlık yapması gerekecek.



OYUNUN KONUSU

Zühre, Ankara’da torunu Ayhan’ın lisede okuması için zamanın ve aile bütçesinin yoklukları ile mücadele etmektedir. Mahallenin ressamı Süreyya ise, mahallenin güzeli Sülün’e kara sevdalıdır. ABD’nin ambargosu altındaki ülkenin, bu küçük mahallesindeki inşaat alanı bir gün bir duvar ile örülür. Ardından, mahallede camlardan içeri birer kurşun gibi küçük toplar girmeye başlar. Ve olaylar, Zühre’nin Amerika’ya savaş açmasına kadar uzanır.