Salih Kalyon'un tiyatro bileti satışıyla başlayan sanat hayatı

1989-2002 yıllarında 13 yıl kesintisiz yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde "Üçkağıtçı tak tak Sedat" karakterini canlandıran 73 yaşındaki Salih Kalyon, sanat hayatının 56'ncı yılına adım atmanın heyecanını duyuyor.



Saat tamircisi baba ve ev hanımı annesinin çocukluk yıllarında kendisine verdiği destekle çok sevdiği tiyatroya adım atan Kalyon, sanata adanmış bir ömür geçiriyor.

Bizimkiler dizisiyle ününe ün katan ve Türk sinema ve dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri haline gelen Kalyon, kendisine gösterilen ilgiden de oldukça memnun.



Yaşamını uzun yıllardır Bodrum ilçesinde sürdüren usta oyuncu Kalyon, Torba Mahallesi'ndeki evinin kapısını açtı.



TİYATRO BİLETİ SATIŞIYLA BAŞLAYAN SANAT HAYATI



Kalyon, Ağrı'da doğduğunu, özgür bir çocukluk yaşadığını, ömrü boyunca istediği her şeyi yaptığını söyledi.



Çocukluğundan itibaren çok tiyatro oyunu seyrettiğini aktaran Kalyon, şunları kaydetti:



"Adapazarı'na 1962'de gelen bir tiyatroya bilet satarak destek verdim. O tiyatro benim tiyatrocu olmama neden oldu. Seyrettiğim oyunlar hafızamda öyle bir yer etti ki artık tiyatrocu olmaya karar vermiştim. Bir yıl sonra aynı ekibin sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe yönetiminde Ankara Sanat Tiyatrosu geldi. Bu tiyatroda birbirinden güzel üç oyunu görünce, 'Artık daha fazla duramıyorum' dedim. Tiyatronun genel sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe ile görüştüm. 1964-65 yıllarında Cahit Atay'ın 'Sultan Gelin'i ilk oyunum..."

O zamanlar çok uzun turneler yaptığını, Ankara Sanat Tiyatrosunun adının her yerde duyulduğunu anlatan Kalyon, daha sonra İstanbul'a geldiğini, Dostlar Tiyatrosunda çalıştığını dile getirdi.



Çocuk tiyatrosunu 1975'te oynamaya başladığını ve bunu 24 yıl sürdürdüğünü vurgulayan Kalyon, "Bodrum'da 1977'de 'Çocuk tiyatroları şenliği' yaptık. İstanbul'dan, Eskişehir'den, Ankara'dan tiyatrocular geldi, burada bir hafta bütün Bodrumlu çocukları kalenin içine topladık. Onlarla oyunlar oynadık. Topladığım çocuk filmleriyle birlikte Kanada elçiliğinin bize hediye ettiği 16 milimetrelik makineyle kalenin bahçesinde film gösterimi yaptık. Bodrum'da da çocuk tiyatrolarını başlatmış olduk." diye konuştu.



"BİZİMKİLER"DE 12 YIL OYNADI



"Benim meşhur olmam da 'Bizimkiler' sayesinde oldu. Dizide Şükrü Bey'in kiracısı 'Üçkağıtçı tak tak Sedat' olarak rol aldım. İlk önce dört bölümlük bir rol oynayacaktım ama sonradan tip çok beğenilince 'devam ettirelim' dediler." diyen Kalyon, 12 yıl boyunca dizide oynadığını aktardı.



Kalyon, diziden sonra başka filmler, diziler ve projelerde yer aldığına değinerek, televizyonun yaygın ağı ve ülkenin her yerinde, her evde bulunmasının oyuncuların ve tiyatrocuların tanınmasını sağladığını söyledi.



Tek kanallı dönemde Meksika'dan ve Brezilya'dan diziler alıp yayınlandığına dikkati çeken Kalyon, şu anda Türk dizilerinin dünyaya yayılarak satılır hale geldiğini kaydetti.



KALYON'UN SANATINA "HEYECANI" YÖN VERİYOR



Kalyon, Türk dizilerinin dünyada sözü edilen bir aşamaya geldiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Dizilerimiz artık dünyada ekonomi olarak da gelir sağlayan bir ekol haline geldi. Bu beklenen bir şeydi. Şimdiye kadar 160'a yakın film ve dizide rol aldım. Ustalarımız bize 'Bir işi yaparken eğer kalbiniz çarparsa, çok heyecan duyarsanız, seyirci de aynı heyecanı duyacaktır' derlerdi. Hayatta en çok uyguladığım ve ustalarımdan bana kalan miras bu. Heyecan duymadığım ve sevmediğim işleri yapmıyorum.



Yeni nesil oyuncuları çok iyi buluyorum. Bir Ata Demirer, Kenan İmirzalıoğlu, Aras Bulut İynemli çok farklı kulvarlarda koşan kişiler. Hepsi çok değerli ve çok beğeniyorum. Hepsi dünya çapında oyuncular. Haluk Bilginer de 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazandı. Dünya çapında ödüller almamız, dünyaya açılmamız, dünyanın bizden bahsetmesi çok önemli şeyler. Hem yurt içinde hem de yurt dışında, dünyada beğenilmek, takdir edilmek, var olmak hepimizi çok mutlu eden şeyler. Bizim oyuncularımızın dünya starlarından hiçbir farkı yok."

SALİH KALYON ARA GÜLER'İN TİYATRO SEVGİSİNİ ANLATTI