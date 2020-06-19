Salma Hayek'in yeni anlaşması belli oldu

Salma Hayek ve yapım şirketi Ventanarosa, HBO Max'le iki yıllık ilk bakış anlaşması imzaladı.



Anlaşmaya göre Hayek, potansiyel gelişme için önce HBO Max'e projeler getirecek. Ventanarosa Başkanı Jose Tamez yapım ortağı olarak görev yapacak. Siobhan Flynn, şirketin üretim ve geliştirme başkanı olarak projelerde yer alacak.



Hayek, “HBO Max ve Warner Media'ya katılmaktan heyecan duyuyoruz. Tutkulu, yetenekli ve açık fikirli yöneticiler ekibi, çeşitliliği ve kapsayıcılığı araştıran ve kutlayan yüksek kaliteli global televizyon yapma misyonumuza büyük bir destek olacak” ifadelerini kullandı.

