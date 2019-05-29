2016 yılında Adana Film Festivali'nde başta Menderes Samancılar'ın kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görülen Babamın Kanatları ile adını duyuran yönetmen Kıvanç Sezer, yeni filmi Küçük Şeyler'in çekimlerini geçen haftalarda bitirdi. Küçük Şeyler, tıpkı Babamın Kanatları'nda olduğu gibi dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirecek.



Festivalin Ana Yarışma bölümünde yer alacak olan Küçük Şeyler, Babamın Kanatları ile başlayan üçlemenin ikinci filmi olma özelliği taşıyor.



Küçük Şeyler'in kadrosunda Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan gibi isimler yer alıyor. Kelebekler filmiyle Sundance'ten ödülle dönen Tolga Karaçelik filmin yapımcıları arasında bulunuyor.