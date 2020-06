Salt’ın çevrimiçi haziran gösterimlerinde iki belgesel

1851’de Londra’da “Tüm Ulusların Endüstri Üretimlerinin Büyük Sergisi” adıyla düzenlenen ilk dünya fuarı, 45 yıl sonra Atina’da yapılan ilk modern olimpiyat oyunları... Bu uluslararası organizasyonların şehirlere etkilerini 2016’da Perşembe Sineması ile incelemeye sunan Salt, dünya fuarlarının güncel temsil ve görsellik anlayışlarına nasıl yön verdiğini 2018’den beri Teşhir serisiyle tartışmaya açıyor. 21. yüzyılda yöntemlerinin fayda ve geçerliliğini sorgulamadan deneyim ekonomisini çoğaltmaya devam eden fuarlar, olimpiyatlar ve bienaller, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez 2020’de pandemi koşulları nedeniyle kesintiye uğruyor.



Salt’ın söz konusu modelleri irdeleme odaklı üretimlerden derlediği içerik seçkisi kapsamında iki belgesel film; Opening in Moscow (Moskova’da Açılıyor - 1959) ve Kick in Iran (İran’da Tekme - 2009) 10 Haziran’dan itibaren saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebilir.



Opening in Moscow



Yönetmen: D.A. Pennebaker



49 dakika



İngilizce ve Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı



Endüstri ürünleri tasarımcısı George Nelson’ın koordinasyonunda hazırlanan “Amerika Ulusal Sergisi” ile Ruslar, elektrikli süpürgeden buzdolabına, Polaroid’den son model kasetçalara, hatta yasaklı olan kitaplara birçok yenilikle tanıştı. ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Sovyet lider Nikita Kruşçev’in sergi mekânından canlı yayımlanan hararetli Mutfak Tartışması’nda, “Amerikan rüyası” bir mutfak modeli üzerinden kapitalist ve komünist yaşam tarzları karşılaştırıldı. 1959 yazında Moskova’da yapılan tarihî organizasyonun belgesi niteliğindeki bu film, SSCB ile özel bir anlaşma gereği düzenlenen ve ABD’nin yaşama, çalışma, öğrenme, üretim, tüketim ve eğlence biçimleri ile kültür değerlerini sergileyen fuara ayrıntılı bir bakış getirir. Çevrimiçi gösterim 10-20 Haziran’da izlenebilir.

Opening in Moscow

Kick in Iran



Yönetmen: Fatima Geza Abdollahyan



82 dakika



Farsça, İngilizce, Mandarin; Türkçe ve İngilizce altyazılı



Tahran’da yaşayan profesyonel sporcu Sara Hoşcamal‐Fıkrî, İran’da bir ilke imza atarak 2008 Yaz Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Bu durum, muhafazakâr kesimlerde büyük bir muhalefetle karşılansa da, ülke çapında destek görerek uluslararası düzeyde ilgi uyandırdı. 20 yaşındaki Sara, TIME dergisinin Pekin’deki organizasyon için hazırladığı en ilgi çekici 100 sporcu listesinde 22. sırada yer aldı. Olimpiyat katılımı kendisi ve tekvandocu antrenörü Maryam Azarmehr için büyük bir başarı olduğu kadar, ülkede eşit haklar ve özgürlük mücadelesi veren bütün kadınlar adına önemli bir adım olarak nitelendi. Sara’nın Pekin’e uzanan zorlu yolculuğunu konu alan belgesel filmin çevrimiçi gösterimi 10-24 Haziran’da altyazılı olarak izlenebilir.