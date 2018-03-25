Salut Salon için geri sayım (Müzik ve mizah bir arada)

Angelika Bachmann, Iris Siegfried, Anne-Monika von Twardowski ve Sonja Lena Schmid isimlerindeki iki kemancı, bir çellist ve bir piyanistten oluşan klasik müzik dünyası içinde benzersiz bir görsel ve işitsel şov sunan Salut Salon, yeni repertuarıyla, 27 Nisan'da yeniden Ankara’ya MEB Şura Salonu’na ve 29 Nisan'da ilk kez Mersin'e, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne geliyor.



İZ BIRAKMIŞ ESERLER



Müzik tarihinde iz bırakmış, dinlenmesi en keyifli şarkıları repertuarlarına ekleyen grup, Vivaldi’den Bach’a, Rachmaninov’dan Piazzola’ya kadar esintiler sunacak.



Şarkılara yaptıkları düzenlemeler ile dinleyiciler üzerinde büyük bir etki yaratırlarken, Marilyn Monroe ve Herbert Grönemeyer gibi pop tarihinin en sevilen isimlerinden eserleri de sahnede sunacaklar.