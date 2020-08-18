Salvator Mundi müzikal oluyor

Tarihin en önemli ressam ve mucitlerinden olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi adlı tablosun müzikal oluyor. Broadway’de 2022 yılında sahneye uyarlanacak oyun Tony Ödüllü prodüksiyon ekibi Ciola Productions tarafından sahneye uyarlanacak.

TARTIŞMA DEVAM EDİYOR



Oyunda, İtalyan sanatçı Da Vinci’nin Rönesans dönemindeki üretim süreci adım adım takip edilecek Salvator Mundi'nin yapılış serüvenine dair bir hikâye anlatılacak. Salvator Mundi'nin aslında İtalyan sanatçıya ait olmadığı, asistanı tarafından yapıldığı tartışmaları ise devam ediyor.



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