Arka arkaya çektiği James Bond filmleri Skyfall ve Spectre'den beri beyazperdeden uzak kalan Sam Mendes ve 3 Oscar ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg, 1. Dünya Savaşı filmi 1917 filminde buluşuyor. Spielberg’in yapım şirketi Amblin Partners’ın arkasında bulunduğu projenin yönetmenliğini Sam Mendes üstlenecek.
Filmin 1. Dünya Savaşı döneminde geçeceği dışında hikayesine dair detaylar henüz yok. Yönetmen Sam Mendes filmin senaryosunu, Penny Dreadful dizisinde senarist olarak görev alan Krysty Wilson-Cairns ile birlikte yazıyor. Senaryo üzerinde bir yıldan uzun süredir çalıştığını söyleyen Mendes bu filmle ilk senaryosuna imza atıyor.
Prodüksiyonuna önümüzdeki yılın Nisan ayında başlanacak filmin Aralık 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.
Sam Mendes ve Steven Spielberg’ten 1. Dünya Savaşı filmi
Sanat
James Bond, Skyfall ve Spectre gibi filmlere imza atan Sam Mendes ve Oscar Ödüllü yönetmen Steven Spielberg 1. Dünya Savaşı filmi 1917 için bir araya geliyor.
Arka arkaya çektiği James Bond filmleri Skyfall ve Spectre'den beri beyazperdeden uzak kalan Sam Mendes ve 3 Oscar ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg, 1. Dünya Savaşı filmi 1917 filminde buluşuyor. Spielberg’in yapım şirketi Amblin Partners’ın arkasında bulunduğu projenin yönetmenliğini Sam Mendes üstlenecek.