Sam Mendes'ten zor durumdaki tiyatrolar için dijital film platformlarına çağrı

1917 filmiyle En İyi Yönetmen dalında Altın Küre'yi kazanan ve Oscar'a aday gösterilen İngiliz yönetmen Sam Mendes, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren tiyatrolar için Netflix, Amazon ve diğer dijital platformlara yardım çağrısında bulundu.

Financial Times için bir makale kaleme alan Mendes, salgın nedeniyle kültürel hayatın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en zorlayıcı durum olarak nitelendirerek, "Ülkenin salonları ve oyuncuları, müzisyenleri ve müzikli mekanları, dansçıları ve dans alanları, konser salonları ve opera binaları hepsi tehdit altında. Tiyatroların da bir plana ihtiyacı var ve benim bunun için bir planım var" ifadesini kullandı.

"SALGIN GELİRLERİNİN BİR KISMINI KULLANMAK İSTER MİSİNİZ?"



Tiyatro salonlarının kısa dönemde açılamayacağına değinen Mendes, Kültürel Yatırımlar Katılım Programı adını verdiği uzun dönemli planında sektör için vergi indirimi sağlanması da dahil hükümete önemli iş düştüğünü ama bu süreçte milyonlar kazanan dijital yayın platformlarının da tiyatroları yaşatabilmek için ellerini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.



Netflix ve Amazon gibi şirketlerin tiyatrolar sayesinde yaratılan ve geliştirilen yetenek havuzundan faydalandığını hatırlatan yönetmen, "Kültür sanatı besleyen yetenek havuzlarının ölmesine izin verilirken, oradan çıkan yeteneklerle Netflix, Amazon gibi yayın platformlarının milyonlar kazanması ironik. Bu insanlar arasında salgın gelirlerinin bir kısmını kullanmak isteyecek insanlar var mı?" sorusunu yöneltti.



Mendes, geçen yıl 1917 filmiyle Oscar için yarışmış, film, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Görsel Efekt dallarında ödül kazanmıştı.