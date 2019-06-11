Sam Rockwell, oyuncu Clint Eastwood’un yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği yeni filmi The Ballad of Richard Jewell’ın kadrosuna girdi.



Variety’nin haberine göre, 50 yaşındaki ABD’li oyuncu ile 89 yaşındaki Eastwood ile pazarlıklar sona erdi ve Rockwell filmde haksız yere suçlanan Richard Jewell’ı savunan avukatı canlandıracak. Filmde Richard Jewell’ı kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.



Film için Jonah Hill ve Leonardo DiCaprio’nun da adı geçmiş, hatta Sam Rockwell’in rolünü DiCaprio’nun canlandıracağı söylenmişti. Ancak son gelen bilgiler, iki ismin filmde sadece yapımcı olarak yer alacakları yönünde.

Sam Rockwell, Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri filmindeki performansıyla 2018’de En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandı.

FİLMİN KONUSU

Biyografik film The Ballad of Richard Jewell, bombalanan Olympic Park'ı hikayesinin odağına alıyor. 1996 yılında yaşanan bombalanma olayında suçlu olması en çok olası görülen isim Richard Jewell olmuştu. Jewell, bilindiği üzere orada çalışan bir güvenlik görevlisiydi. Önce suçlanan ve bu olayın ardından hayatı tepetaklak olan adam, olaydan birkaç ay sonra suçsuz bulunmuştu. Gerçek suçlunun ise Eric Robert Rudolph olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak 2005 yılında Rudolph yeniden suçlamaları reddetmişti. Jewell, suçsuz olmasına rağmen suçlandığı bu olayın ardından Amerikan kahramanı kimliğini ve kaybettiği sağlığını asla geri kazanamadı. Jewell'ın, 2007 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bilinenler arasında yer alıyor.