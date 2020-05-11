San Diego Comic Con 2020 internete taşınıyor

Çizgi roman, dizi film, video oyunları gibi eserlerin tanıtılıp tartışıldığı ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic-Con 2020’nin, corona virüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından önümüzdeki yaz aylarında internet üzerinden yapılacağı duyuruldu.

11.05.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:16

Comic-Con.jpg

İlişkili Haberler

Corona virüs Comic Con Festivali’ni de engelledi

Corona virüs Comic Con Festivali’ni de engelledi

Comic Con çılgınlığı

Comic Con çılgınlığı

Corona virüs salgını iptal edilen etkinliklerden biri de ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic-Con 2020 idi. Temmuz ayında yapılması beklenirken iptal edildiği duyurulan fuarın çevrimiçi yapılacağı açıklandı.

San Diego Comic-Con'un resmi Twitter hesabından paylaşılan videolu paylaşımda “Çok yakında… Ücretsiz otopark, rahat koltuklar, kişisel atıştırmalıklar, kuyruk yok, evcil hayvanlar girebilir, herkese yaka kartı ve ön sıralardan seyir... Evde Comic-Con” ifadeleri kullanıldı.

Ertelenmeden önce San Diego Comic-Con 2020'nin 23 Temmuz'da başlaması planlanıyordu. Dijital fuarın da bu tarihte yapılması beklenyor. Festival organizatörleri, bu seneki etkinliği iptal ettiklerinde 2021 yılı için 22-25 Temmuz tarihleri arasında yeni fuarı yapacaklarını duyurmuşlardı. San Diego Comic-Con dijital fuarının yalnızca fragman yayınlamaktan ibaret olmayacağı da düşünülüyor.

Çizgi roman, dizi film, video oyunları gibi eserlerin tanıtılıp tartışıldığı bir organizasyon olan Comic-Con 50 yıldır ilk defa iptal edimişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...