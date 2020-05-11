San Diego Comic Con 2020 internete taşınıyor

Corona virüs salgını iptal edilen etkinliklerden biri de ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic-Con 2020 idi. Temmuz ayında yapılması beklenirken iptal edildiği duyurulan fuarın çevrimiçi yapılacağı açıklandı.



San Diego Comic-Con'un resmi Twitter hesabından paylaşılan videolu paylaşımda “Çok yakında… Ücretsiz otopark, rahat koltuklar, kişisel atıştırmalıklar, kuyruk yok, evcil hayvanlar girebilir, herkese yaka kartı ve ön sıralardan seyir... Evde Comic-Con” ifadeleri kullanıldı.



Ertelenmeden önce San Diego Comic-Con 2020'nin 23 Temmuz'da başlaması planlanıyordu. Dijital fuarın da bu tarihte yapılması beklenyor. Festival organizatörleri, bu seneki etkinliği iptal ettiklerinde 2021 yılı için 22-25 Temmuz tarihleri arasında yeni fuarı yapacaklarını duyurmuşlardı. San Diego Comic-Con dijital fuarının yalnızca fragman yayınlamaktan ibaret olmayacağı da düşünülüyor.



Çizgi roman, dizi film, video oyunları gibi eserlerin tanıtılıp tartışıldığı bir organizasyon olan Comic-Con 50 yıldır ilk defa iptal edimişti.

