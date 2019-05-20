Ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisiyle kurgulanan proje kapsamında, Osman Hamdi Bey’in çalışma odasını ziyaret ederek bu nadir eseri, 1900’lü yılların başında, dönemin atmosferi içerisinde deneyimleyebilecekler.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait Oryantalist Resim, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, Kütahya Çini ve Seramikleri ve fotoğraf koleksiyonlarında yer alan birçok eserle zenginleştirilen Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi başlıklı proje, dönemin karakteristik özellikleri çerçevesinde şekillendirilmiş kurgusal bir mekânda geçiyor, fotoğraf ve basılı kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında dijital olarak üretilmiş gerçek objeler ve detaylar içeriyor.