Sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce tedaviye alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"HASTANE ÖNCESİ SES KAYDI YOLLADI"

"Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek" diyerek duyurdu.

ALTAN KARINDAŞ HAKKINDA



Altan Karındaş 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahnesi'nde sanat hayatına başladı.



Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu.



Pek çok sinema ve dizilerde rol aldı. Gençliğinde şarkıcılık da yapan Karındaş, çeşitli hayvan ve çocuk sesi taklitlerinde büyük başarı kazandı. Aranılan dublaj sanatçısı oldu. Karındaş, tiyatroda 70’in üzerinde oyunda oynadı. Sanatçı, doksanlarda yaptığı Çöpçatan adlı programla evlilik programlarının öncülüğünü yaptı.



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