Sanatçı Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayşegül Atik, 72 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Bir süredir kanser tedavisi gören Atik'in Bodrum'da kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy olan oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

'Bir alışveriş bir fiş' reklamıyla tanınan Atik, Devlet Tiyatrosu'nda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı.



Ayşegul Atik, eşi Ali Atik ile birlikte nostaljik kamu spotu 'Bir alışveriş bir fiş'te oynamıştı.

1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla çeşitli skeçlerde yer aldı. Oyuncu, En Son Babalar Duyar'ın başta olduğu birçok dizide oynadı.

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