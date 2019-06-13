Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.



Dün sabah saatlerinde ise ailesinin isteği üzerine özel bir hastaneye nakledilen Fosforoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.



Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, oğlu Eren’in de bir kızı dünyaya geldi. Bu haberi, Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu şu sözlerle duyurdu: “Her şeyi bir arada yaşadığımız zor günler. Evlat olarak elimizden geleni yapmaya çalıştığımız zor günlerde gelen bu mucize için çok heyecanlıyım.”