Sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80), göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 20.07.2021 - 13:49 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 14:10

Sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

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Fatma Girik son sağlık durumunu anlattı

Fatma Girik son sağlık durumunu anlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

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