Sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

