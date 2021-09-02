Sanatçı Nusret Çetinel hayatını kaybetti (Nusret Çetinel kimdir?)

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel, Ankara’da 69 yaşında vefat etti.



Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?



1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.



Ankara’da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

DEMİREL'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Aşk Ağlatır (Hikmet) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der'a (Şeyh Ahmet) (Sinema Filmi)

2018 – İstanbullu Gelin (Kuyumcu) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Yunus Ağa) (TV Dizisi)

2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Rafadan Tayfa (TV Dizisi)

2015 – Küçük Prens (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Git Başımdan (Reyhan'ın Babası) (Sinema Filmi)

2014 – Patron Mutlu Son İstiyor (İzzet) (Sinema Filmi)

2014 – Düşler ve Umutlar (TV Dizisi)

2012 – Cehennem Melekleri 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Kazım) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Ekrem Bircan) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Muhteşem) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Lala Kasım Paşa) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (TV Dizisi)

2011 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (Reşit Ağa) (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Namık Baba) (TV Dizisi)

2010 – Hür Adam (Mahkeme Reisi) (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 – İyilik Kervanı (Okul Müdürü) (TV Dizisi)

2008-2014 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2008 – Son Ağa (Erdal) (TV Dizisi)

2008 – Bizim Evin Halleri (Şadan) (TV Dizisi)

2007 – Çılgın Motorcular (Peter Fonda Seslendirmesi) Sinema Filmi)

2007 – Nazlı Yarim (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Komise Asım) (TV Dizisi)

2006 – Yeşeren Düşler (Haşmet) (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Mithat) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (Hamdi) (TV Dizisi)

2002 – Yıldız Savaşları: Bölüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Şadan Ulusoy) (TV Dizisi)

1998 – Eyvah Babam (Savcı) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1993 – Cezalandırıcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 – Jetgiller (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Tanrının Zırhı (Ken Boyle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Police Story (Bill Tung Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Polis Akademisi (Donovan Scott Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1976 – Pembe Panterin Dönüşü (Peter Arne Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

FERHAN ŞENSOY'UN TİYATRO SAHNESİNDEN GÖRÜNTÜLERİ

