Sanatçı Tarık Tolunay eserini Blockchain ile imzaladıktan sonra 36 bin dolara sattı

Sanatçı Tarık Tolunay, hayranlık uyandıran bir eserini NFT'ye dönüştürüp 36 bin dolara sattı. Blockchain isimli geleceğin teknolojisinin bir uzantısı olarak nitelendirilen NFT, değeri olan dijital bir eserin Blockchain ile imzalandıktan sonra, bu ağdaki kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor. Bu teknoloji aracılığıyla satılan ürünler için de milyonlarca dolar ödemeler yapılıyor.

Webktekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, "Kentçizer" olarak da bilinen Tarık Tolunay isimli Türk sanatçının özne olduğu bu olayda, İstanbul ile ilgili hazırlanan ve Blockchain ile imzalanan bir eser, tam 36 bin dolara alıcı buldu.

Tolunay'ın pandemi döneminde oluşturduğu "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eser.

ESER TAMAMEN DİJİTAL

Tarık Tolunay, sanatını dijital ortamda icra eden bir isim. Yani Tolunay tarafından yapılan eserler, dünyanın en popüler ressamlarının yaptığı gibi tuvaller üzerine değil, tamamen dijital ortamda oluşturuluyor. Bu bağlamda milyon ve hatta milyar piksellere ulaşan görüntüler oluşturan Tolunay, "Fractal İstanbul" olarak isimlendirdiği koleksiyonuyla biliniyor. Bu eserlerden bir tanesi de Fractal İstanbul - Pandemi. Tolunay'ın pandemi döneminde oluşturduğu bu eser, İstanbul Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'ü gösteriyor.



İRANLI KOLEKSİYONER SATIN ALDI

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Blockchain'e uzun zamandır güvendiğini ve bir şekilde bu işin içinde olmak istediğini söyleyen Tolunay, yaptığı eseri dijital olarak imzalayarak, Foundation isimli bir platformda satışa çıkarmaya karar veriyor. Kendi deyimiyle, bu işi "gecenin bir yarısı" yaptığını söyleyen sanatçı, eserinin birkaç saat içerisinde alıcı bulduğunu ve 20 Ethereum teklif ettiğini söylüyor. Birkaç teklif arasındaki en yüksek bedel olan 20 Ethereum, bu ürüne yaklaşık 36 bin dolar değer biçildiği anlamına geliyor. Ürünün dijital ortamda imzalanmış orijinal halini satın alan kişi ise İranlı bir koleksiyoner.