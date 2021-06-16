Sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Yıldız Ayhan yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada usta sanatçı için, "Türk halk müziğinin nadide sesi" ifadesi yer aldı.

16.06.2021 - 10:36

Sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

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Sanatçı Yıldız Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının naaşının 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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