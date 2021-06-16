Sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Sanatçı Yıldız Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti.



Sanatçının naaşının 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/q56FndixX8 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) June 15, 2021