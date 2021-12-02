Sanatçılar dijital platformlarla daha fazla müziksevere ulaşacak

Şu an 600.000 kullanıcısı olan Musixen’de 5.000 müzisyen bulunuyor ve ilk günden bu yana 20.000 performans gerçekleştirilirken, bu canlı performanslar 500.000 kişi tarafından izlendi. Her akşam 20:00– 01:00 saatleri arasında 50 canlı performans arasından müzikseverler dilediğini izleyip beğenisini paylaşabiliyor.



Musixen, MüzikOnAir ile hayata geçirdiği yeni projesi ile platformdaki sanatçıların daha fazla kişiye ulaşmasını amaçlıyor. Musixen ve MüzikOnAir arasındaki iş birliği sayesinde Musixen’e kayıtlı sanatçıların şarkı ve klipleri artık YouTube, YouTube Music, Spotify, fizy, Netd Müzik, Apple Music, Mood, Amazon Music, Deezer gibi dijital platformlarda da yayınlanarak çok daha fazla müziksevere ulaştırılacak.



Pandemi ile birlikte özellikle eğlence sektöründeki sanatçıların birçok zorlukla baş başa kaldığını belirten Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, “Müzik endüstrisinde çalışanların dinleyicilerine farklı platformlar üzerinden ulaşması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. MüzikOnAir ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sanatçılarımızın şarkı ve kliplerinin dünyanın önde gelen dijital platformlarında yayınlanmasını sağlayacak. Attığımız bu adım sayesinde platformdaki sanatçılarımız hem dünyaya açılma şansı bulacak hem de gelirlerini artıracak." dedi.







