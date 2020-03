Sanatçılar ICAF “Karantina Günlükleri’nde

23 Mart'ta çizgi roman yazarı, çizeri, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları'nın yaratıcısı Devrim Kunter ile başlayan Karantina Günlükleri, 25 Mart Çarşamba günü Gökhan Tüfekçi, nam-ı diğer Kara Gözüktü Kaptan ile Ankara’daki atölyesinden canlı yayınla İstanbul Comics and Art Festival (@istcaf) Instagram hesabından yayınlandı.



ÜÇÜNCÜ KONUK ULAŞ ŞENTÜRK VE CAN EVRENOL



Peri: Ağzı Olmayan Kız ve Baskın filmlerinin ödüllü yönetmeni Can Evrenol ve Toys Of Norton hesabının yaratıcısı, figür fotoğrafçısı Ulaş Şentürk 27 Mart Cuma günü saat 20.00’de @istcaf Instagram hesabında takipçilerle buluşacak. Figür koleksiyonları ile daha önce İstanbul Comics and Art Festival’de ayrı ayrı birer söyleşi gerçekleştirmiş Evrenol ve Şentürk, canlı yayında koleksiyonlarındaki parçalardan ve koleksiyonculuktan bahsedecekler.



Can Evrenol

Krüw ekibinden illüstratör, oyuncak ve obje tasarımcısı Bülent Gültek, ICAF Karantina Günlükleri’nin ikinci konuğu olacak.



Ulaş Şentürk

İSTANBUL COMICS&ART FESTIVAL HAKKINDA

İstanbul Comics&Art Festival; İstanbul Coffee Festival, Reformist, Barista Clash gibi büyük organizasyonları düzenleyen Dream Sales Machine tarafından her yıl İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Binlerce sanatseverin ilgi gösterdiği ICAF, çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültüründen beslenen bir festival olarak bu yıl beşincisini düzenleyecek.