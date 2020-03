Sanatçılar ICAF'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak

Istanbul Comics and Art Festival'in (ICAF) Instagram hesabı, iki günde bir farklı bir sanatçıyı canlı yayında ağırlayacak. Düzenli aralıklarla farklı bir sanatçının ICAF Instagram hesabını devralacağı canlı yayınlar yarın başlayacak.



Etkinlik kapsamında sanatçılar, günlerinin evde nasıl geçtiğini anlatacak ve yayın esnasında üretecekleri çalışmaları izleyicilerle paylaşacak.



Her iki günde bir saat 14.00'te başlayacak "Karantina Günlükleri"nin ilk konuğu çizgi roman yazarı ve çizeri Devrim Kunter olacak.



Sanatçı, 30 dakika sürecek yayında koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde neler yaptığını paylaşırken, gelen sorulara cevap verecek ve canlı çizim yapacak.



Ankara duvarlarından tanınan sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi ise "Karantina Günlükleri"nin ikinci konuğu olacak.



Graffiti ve mural çalışmalarıyla bilinen Tüfekçi, 25 Mart'ta "@istcaf" Instagram hesabında, takipçilerine Ankara’daki atölyesinden seslenenecek.



FESTİVAL BU YIL 5'İNCİ KEZ DÜZENLENECEK



Festival, İstanbul Coffee Festival, Reformist, Barista Clash gibi organizasyonları düzenleyen Dream Sales Machine tarafından her yıl İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan ICAF'in, çizgi ve sokak kültüründen beslenen bir festival olarak bu yıl beşinci kez düzenlenmesi planlanıyor.