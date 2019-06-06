İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bayramda İstanbul Modern'de görülebilecek sergiler

Karma serginin amacının Dünyayı işte bu kurtaracak!’ denilen olgu olduğunu kaydeden ressam Burcu Erkal Salman, “Sanatsal Dokunuş, tüm insanlığın yaşamını kaliteli devam ettirebilmesi için ruhlarımızın besin kaynağıdır. Bu dokunuşları 14 farklı göz yorumladı” dedi.



Sanatçılar; Halit Aker, Sevcan Akesi, Sayra Armay, Esin Büyükkalfa, Esra Meral Demircan, Sıla Güven, Serap Karadeniz, Mehtap Özdemir, Burcu Erkal Salman, Metin Topa, Korkut Tiryaki, Nurgül Ulu, Ana Teresa Vicante, Semra Yıldız’ın katılacağı sergide birbirinden çarpıcı eserler yer alıyor. 7 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Acıbadem Bodrum Hastanesi Sergi Salonu’nda başlayacak etkinlik, 30 Haziran’a kadar sürecek.



Sanatın, herkes için ve her sezonda olması gerektiğini vurgulayan serginin küratörü Burcu Erkal Salman, 2014 yılında Nişantaşı’nda kurduğu Galeri Bohem’de 4 yıl içinde 75 sergi gerçekleştirdi. Aktif galericilik yaşamına 2018 yılında son veren Salman, Bohem Art Organizations adı altında, sanat organizasyonları, özel proje sergileri ile yoluna devam etmektedir.