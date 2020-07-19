Sanayi ile anılan ilçenin duvarlarını renklendiriyor

Dilovası ilçesine 5 yıl önce yerleşen ressam Veysel Algür, sanayi kuruluşlarının ve yaşam alanlarının iç içe olması nedeniyle olumsuz bir şekilde anılan ilçeyi renklendirmek için duvarlara resimler çizmeye başladı. İlk olarak kendi evinin duvarına çizdiği resimle başlayan Algür, daha sonra ilgili birimlerden izin alarak kentin boş sokaklarını ve okul duvarlarına resimler çizdi. Şu ana kadar 20’yi aşkın duvara resim çizen Algür, amacının kentin bütün sokaklarını renklendirmek olduğunu söyledi.



Her kentin bir estetiği olması gerektiğini söyleyen Veysel Algür, "Sanayi kenti olması nedeniyle burada duvarlara bir hareketlilik kazandırmam gerektiğine inandım. Daha sonra okul duvarlarına, sokak duvarlarına, merdivenlere resimler çizmeye başladım. Hala devam eden çalışmalarım var, kentin birçok noktasında resim yapmaya devam ediyorum. Kirli ve gri duvarların ruhsuz olduğunu ve bütün duvarların renklendirilmesi gerektiğine, resimler yapılmasına inanıyorum. Dolayısıyla bu çalışmaları yaparken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Zaten her şehrin bir kent estetiğine ihtiyacı var, ben de bu çerçevede elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Birçok okulun duvarını bu tarz eğitici resimlerle, görsel çalışmalarla donatmaya çalıştım hala yapmaya devam ediyorum" dedi.



'DÜNYACA ÜNLÜ ESERLERİ RESMETMEK İSTİYORUM'



Hedefinin dünyaca ünlü Türk ressamların eserlerini devasa boyutlarda duvarlara yansıtmak olduğunu ifade eden Veysel Algür, şöyle konuştu:



"Kendi çizdiğim resimlerin bulunduğu sokaklarda yaşamak çok güzel bir duygu. Emeğimle koca bir şehre renk katmak inanılmaz bir duygu. Elimden geldiğince Dilovası’nı renklendirmek için bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Bugüne kadar sayısız duvar boyadım, çok dev çalışmalar da yaptım. Hedefim kentte en az 10- 15 binaya özellikle Türk ressamlardan oluşan dünyaca ün kazanmış Ahmet Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi gibi eserleri duvarlara devasa bir şekilde resmetmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum."